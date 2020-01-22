Antrenörler talimatta değişim bekliyor

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, "Teknik adamların Statüsü Çalışma Esasları ile Eğitim ve Sınıflandırılması Talimatında" değişiklikler yapmayı düşünürken, hazırlanan yeni talimatname KTFF'ye sunulacak

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) 2020 yılının ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Dernek lokalinde Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda çok önemli kararlar alınırken sonrasında birlikte akşam yemeği yenildi.

Teknik adamların Statüsü Çalışma Esasları ile Eğitim ve Sınıflandırılması talimatında yapılması düşünülen değişiklikler için Süleyman Göktaş başkanlığında Salahi Uçkan ve Ahmet Ogan tarafından tespit edilen noksanlıklar, yapılacak çalışmaların ardından giderildi.

Çağdaş ve teknik adamların önünü açabilecek, adil bir şekilde çalışma ortamı yaratılmasını sağlayacak talimattaki değişiklikler Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetim kurulunun bilgilendirilmesi ile birlikte talimattaki değişiklikler oybirliği ile onaylandı. Süleyman Göktaş başkanlığındaki Salahi Uçkan, Turgay Kara ve Ahmet Ogan’dan oluşan komite Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’ndan randevu alınarak değişiklik yapılan talimat sunularak, değişime onay bekliyor.

KTFAD yönetim kurulu geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu bölgesel toplantıları yeniden başlatıyor. Bölgesel toplantılarda antrenörlerin yaşadığı sorunlar yerinde görülecek.

4 ilçede gerçekleştirilecek bölgesel toplantıların ilki başkan ve yönetim kurulunun katılımıyla, 30 Ocak Perşembe akşamı saat 19:00'da Yeni Boğaziçi’nde gerçekleştirilecek.

Mağusa ve İskele bölgesi antrenörlerin katılımı ile başlayacak olan bölgesel toplantılara, 6 Şubat Perşembe akşamı saat 19:00 da Güzelyurt Hotel’de, Güzelyurt bölgesi antrenörleri ile devam edilecek. 13 Şubat Perşembe akşamı saat 19:00'da yeri daha sonra belirlenecek Girne bölgesi antrenörleri ile devam edecek olan toplantıların sonuncusu ise Lefkoşa bölgesi antrenörleri ile saat 19:00 da dernek lokalinde yapılacak toplantı ile sona erecek."