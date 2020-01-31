Antrenörler radikal değişiklikler düşünüyor

KTFAD yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların ilkinde, futbolumuzda radikal değişikliklere imza atacak görüşler ortaya kondu

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların ilki, Mağusa-İskele bölgesi teknik adamlarının katılım ile yapıldı.

Derneğin 2020 yılına yönelik faaliyet programı içinde yer alan bölgesel toplantıların ilki Yeni Boğaziçi Belediyesi Halk PlajıTesislerinde yapılırken, toplantıya denek başkanı Süleyman Göktaş, bazı yönetim kurulu üyeleri, Yeni Boğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar ve bölgedeki teknik adamlar katıldılar.

Toplantıda futbolumuzda radikal değişikliklere imza atacak görüşler ortaya konurken, öncelikli olarak antrenör sözleşmelerinin işlevliğini kaybetmemesi konusunda hassas davranılması, antrenörlerin bir sezonda iki kulüpte çalışır kuralın kaldırılması, yarışmacı ligde 21 yaş altı oynama süresinin kaldırılması, ekonomik olarak ağırlaşan şartlardan dolayı lig statülerinin yeniden düzenlemesi, antrenörlerin görev değişimlerinde meslektaşların etik davranışlarına özen göstermeleri, Futbol Federasyonu tarafından yapılan kurslarda en başarılı olan antrenörleri yurt dışındaki kurslara göndererek eğim alarak altyapılara yönlendirmesi, yıllık planlamaya özen gösterilerek yapılması, Futbol Federasyonu bünyesinde oluşturacağı antrenörler ağı ile tüm bölgelerde altyapı çalışmaları yapan takımları denetleyerek oyuncuların iyi yetişmesine katkı sağlanması, ödüllendirme sistemine o sezon için önemli işler yapan antrenörlerin de yer alması, A takımlarda genç oyunculara en çok şans veren kulüplerin Futbol Federasyonu tarafından parasal ödüllendirilmesi toplantıda öne çıkan önemli konu başlıkları oldu.

Bölgesel toplantıların ikincisi 6 Şubat Perşembe akşamı saat 19:00 da Güzelyurt Hotel’de, Güzelyurt bölgesi antrenörleri ile devam edilecek. Girne bölgesi antrenörlerin katılımı ile 13 Şubat Perşembe akşamı saat 19:00 da Merit Park Hotel Karaoğlanoğlu’nda, son toplantı ise Lefkoşa bölgesi antrenörleri ile saat 19:00 da Dernek Lokalinde yapılacak.