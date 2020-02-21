Antrenörler lisanslarına göre takım seçmeli

Antrenör toplantıları tamamlanırken, Lefkoşa bölgesi teknik adamlarının toplantısında paravan antrenör sorununun ortadan kalkması için antrenörlerin çalışabildikleri lisanslarına göre takım seçmelerine özen göstermeleri istendi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından başlatılan bölgesel toplantıların dördüncü ve sonuncusu Lefkoşa bölgesi teknik adamlarının katılım ile yapıldı.

Dernek lokalinde yapılan toplantıya Dernek başkanı Süleyman Göktaş, bazı yönetim kurulu üyeleri, bölgedeki teknik adamlar ve antrenörler katıldılar.

Toplantıda her bölgede olduğu gibi antrenör sözleşmelerin yapılırken tüm teknik adamların gerekli özeni göstermesi, Futbol Federasyonunun da bu konuda gerekli yaptırımı uygulayarak antrenörlere sahip çıkması, son günlerde gündemde olan ve bazı teknik adamların tavır koyduğu paravan antrenör konusu gündeme geldi.Bu sorunun çözüm noktasında Futbol Federasyonunun gerekli önlemi alması, özel açılan futbol okullarında çalışan C lisans antrenörlerin de sözleşmelerini Futbol Federasyonu tarafından kabul görmesi, lisanslı antrenörleri olmayan özel okul sahiplerininkabul edilmemesi, antrenörlerinçalışabildikleri lisanslarına göre takım seçmelerine özen göstermeleri, dernek yönetiminin belirleyeceği eğitim kadrosu tarafından altyapılarda çalışan antrenörlerin çalışma sistemlerinin denetlenmesi, açılan kurslara özen ve hassasiyet gösterilmesi, liglerin statülerinde yapılacak değişikliklerle birlikte rekabet ortamı ve kalitenin yükseltilmesi, futbolumuzun daha ileriye taşınması noktasında önemli kararların alınması toplantıda öne çıkan konu başlıkları oldu.

Dernek yönetim kurulu tarafından 4 ilçemizde başlatılan bölgesel toplantılar her Perşembe akşamı farklı bölgelerde yapılarak tamamlandı. Bölgesel toplantılarda ortaya konan sıkıntılar görüşler ve çözüm önerileri kayıt altına alan dernek yönetimi, tüm detayları toparlayarak sonuç bildirgesi olarak hazırlayacak.