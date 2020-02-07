Antrenörler izin talep ediyor

Güzelyurt’ta yapılan antrenör toplantısında, antrenmanlara katılan antrenörlerin kamudan izinli olmaları, futbolcuya dayalı sistemden antrenörlerin olumsuz etkilendiği ve antrenörlerin bir sezonda iki kulüpte çalışır kuralı ile sınırlı kalınmaması gerektiği görüşleri ön plana çıktı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların ikincisi,Güzelyurt bölgesi teknik adamlarının katılımı ile yapıldı.

Güzelyurt Belediye Hotel’de yapılan toplantıya başkan Süleyman Göktaş, yönetim kurulu üyeleri, Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar ve bölgedeki teknik adamlar katıldı.

Toplantıda antrenör sözleşmelerinin iyi yapılması konusunda hassas davranılması, antrenörler arasındaki saygının yitirilmemesine özen gösterilmeli, geçmişte geç açılan antrenör kurslarından dolayı lisanslar arasında farklılıkların yaratıldığı belirtildi.Bazı antrenörlerin B veya A lisans kursuna önceden girmesi gerektiği ancak geride kaldığı, okul sporlarında yaşanan programsızlıktan dolayı hafta içi sıkıştırılan program çerçevesinde mücadele eden gençlerimizin hafta sonu kulüp takımlarındaki maçlarından dolayı çok yıprandığı, toplantıda belirtildi. Maçlardaki analizlerin en iyi şekilde yapılabilmesi için BRT kameramanlarının çalışacağı stadlardaki ortamların düzeltilmesi ile birlikte çok yönlü ve kaliteli çekim yapılabileceği toplantıda söylendi.Hafta içi yapılan antrenmanlara katılan antrenörlerin izninden kesildiğini, bu konuda geçmişte var olan kamudan izinli olmaları konusunun hükümet yetkilileri ile görüşülerek çözüm üretilmesi, antrenörlerin sorunları için çözüm odaklı hamlelerin yapılması, teknik, taktiksel çalışmaları yapabilecek antrenman sahalarının yetersizliğinin ciddi sıkıntı yarattığı, sporcu yönetim ilişkilerinden dolayı futbolcuya dayalı bir sistem içerisinde antrenörlerin çok etkilendiğini, buna bağlı olarak da maçların sonuçlarına göre antrenörlerin görevde kaldığı toplantıda gündem oldu.

Antrenörlerin bir sezonda iki kulüpte çalışır kuralı ile sınırlı kalınmaması, paravan antrenör konusunda gerekli önlemlerin alınması, aktif antrenörlerin program yapabileceği ama spor yazarlığı yapmaması gerektiğinin belirtildiği toplantıda futbolumuzun gelişmesi açısından antrenörler iyi futbolcu yetiştirmeleri halinde kaliteyi yakalamanın daha kolay olacağı da vurgulandı. Sporumuzu daha iyi yerlere getirebilmek için yapılacak sempozyum ile birlikte sonuç odaklı çalışmalar da toplatında öne çıkan konu başlıkları arasında oldu.

Bölgesel toplantıların üçüncüsü Girne bölgesi antrenörlerin katılımı ile 13 Şubat Perşembe akşamı saat 19:00 da Karaoğlanoğlu Merit Park Hotel’de yapılacak.