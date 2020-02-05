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Antrenörler, Güzelyurt’ta toplanacak

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Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği bölgesel toplantılarının ikincisi Güzelyurt bölgesi antrenörlerinin katılımı ile yapılacak

Antrenörler, Güzelyurt’ta toplanacak

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların ikincisi yapılıyor.

Derneğin 2020 yılıfaaliyet programı içinde yer alan bölgesel toplantıların ilki Mağusa-İskele bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin katılım ile gerçekleştirilmişti. Toplantıların ikincisi Güzelyurt bölgesi antrenörlerinin katılımı ile yapılacak. Güzelyurt Hotel’de gerçekleştirilecek olan toplantıya dernek başkanı Süleyman Göktaş ve bazı yönetim kurulu üyeleri katılacak.     

Toplantıda Güzelyurt bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin sorunları, görüş, öneri ve istekleri, yaşamış oldukları sıkıntılar, ülke futbolunda ve kulüplerde yaşanan sıkıntıların çözüm noktasına neler yapılması gerekir konusunda görüşler ortaya konulacak.

Toplantılara Girne bölgesi antrenörlerin katılımı ile 13 Şubat Perşembe akşamı saat 19:00 da Merit Park Hotel Karaoğlanoğlu’nda devam edilecek.

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