banner107
Karting heyecanı başlıyor
Karting heyecanı başlıyor
11 0
Burcunuza göre ideal yaz tatili
Burcunuza göre ideal yaz tatili
64 0
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
21 0
YDÜ ile PGM işbirliği
YDÜ ile PGM işbirliği
65 0
Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
39 0
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
54 0
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
494 0
Retro’da eğlence tam gaz
Retro’da eğlence tam gaz
52 0
banner82
banner147

Antrenörler Derneği, başarılıları ödüllendirdi

banner27

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından yapılan ödül töreni sonrasında tamamlanan liglerde başarılı olan antrenörlere ödülleri verildi

Antrenörler Derneği, başarılıları ödüllendirdi
banner137

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından yapılan ödül töreni sonrasında tamamlanan liglerde başarılı olan antrenörlere de ödüller dün akşam verildi. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2017-2018 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri de belirlenerek ödüllendirildi. Eziç Restorant’ta gerçekleştirilen yemekli ödül törenine Kıbrıs Türk Futbol Federasyon başkanı Hasan Sertoğlu, ikinci başkan vekili Oktay Çocuk, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkan Süleyman Göktaş, yönetim kurulu üyeleri ve ödül alan teknik direktör ve antrenörler katıldı. 2017-2018 Futbol sezonunda Conifa 2018 Dünya futbol şampiyonasında ikinci olan KKTC Milli takım teknik kadrosu, Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig şampiyon antrenörler, Kadınlar liglerimizde ilk üçe giren antrenörlerimize ödüller Futbol Federasyon başkanı Hasan Sertoğlu, ikinci başkan vekili Oktay Çocuk, Futbol Antrenörleri Derneği başkan Süleyman Göktaş, yönetim kurulundan Turgay Kara, Ahmet Ogan, Mahmut Yaman, Aşkın Meşeli tarafından verildi. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilen teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle :

Başarılı olan teknik direktörler ve antrenörler liglere göre şöyle belirlendi:

CONIFA 2018 Dünya Futbol Şampiyonası

2. KKTC Milli Takım

Teknik Direktör Mustafa Borataş

Yardımcı Teknik Direktör Hüseyin Kınacı

Kaleci Antrenör Hüseyin Mertol

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig 

Play-Off A Grubu

Şampiyon Zümrütköy,Antrenör Fadıl Özaşık, Yardımcı Antrenör Ali Özbahar

Play-Off B Grubu, Şampiyon Türkmenköy, Antrenör Özkan Gaziler

KKTCELL KADINLAR LİGİ  

Şampiyon Akdeniz Spor Birliği, Antrenör Ümit Aktül

2.Göçmenköy, Antrenör Önder Mutsuzlar, Yardımcı Antrenör Münür Çavuş  

3.Mağusa Spor Akademisi, Antrenör Şerif Ogan

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.