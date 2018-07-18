Antrenörler Derneği, başarılıları ödüllendirdi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından yapılan ödül töreni sonrasında tamamlanan liglerde başarılı olan antrenörlere ödülleri verildi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından yapılan ödül töreni sonrasında tamamlanan liglerde başarılı olan antrenörlere de ödüller dün akşam verildi. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2017-2018 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri de belirlenerek ödüllendirildi. Eziç Restorant’ta gerçekleştirilen yemekli ödül törenine Kıbrıs Türk Futbol Federasyon başkanı Hasan Sertoğlu, ikinci başkan vekili Oktay Çocuk, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkan Süleyman Göktaş, yönetim kurulu üyeleri ve ödül alan teknik direktör ve antrenörler katıldı. 2017-2018 Futbol sezonunda Conifa 2018 Dünya futbol şampiyonasında ikinci olan KKTC Milli takım teknik kadrosu, Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig şampiyon antrenörler, Kadınlar liglerimizde ilk üçe giren antrenörlerimize ödüller Futbol Federasyon başkanı Hasan Sertoğlu, ikinci başkan vekili Oktay Çocuk, Futbol Antrenörleri Derneği başkan Süleyman Göktaş, yönetim kurulundan Turgay Kara, Ahmet Ogan, Mahmut Yaman, Aşkın Meşeli tarafından verildi. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilen teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle :

Başarılı olan teknik direktörler ve antrenörler liglere göre şöyle belirlendi:

CONIFA 2018 Dünya Futbol Şampiyonası

2. KKTC Milli Takım

Teknik Direktör Mustafa Borataş

Yardımcı Teknik Direktör Hüseyin Kınacı

Kaleci Antrenör Hüseyin Mertol

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig

Play-Off A Grubu

Şampiyon Zümrütköy,Antrenör Fadıl Özaşık, Yardımcı Antrenör Ali Özbahar

Play-Off B Grubu, Şampiyon Türkmenköy, Antrenör Özkan Gaziler

KKTCELL KADINLAR LİGİ

Şampiyon Akdeniz Spor Birliği, Antrenör Ümit Aktül

2.Göçmenköy, Antrenör Önder Mutsuzlar, Yardımcı Antrenör Münür Çavuş

3.Mağusa Spor Akademisi, Antrenör Şerif Ogan