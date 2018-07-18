Antrenörler Derneği, başarılıları ödüllendirdi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından yapılan ödül töreni sonrasında tamamlanan liglerde başarılı olan antrenörlere de ödüller dün akşam verildi. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2017-2018 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri de belirlenerek ödüllendirildi. Eziç Restorant’ta gerçekleştirilen yemekli ödül törenine Kıbrıs Türk Futbol Federasyon başkanı Hasan Sertoğlu, ikinci başkan vekili Oktay Çocuk, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkan Süleyman Göktaş, yönetim kurulu üyeleri ve ödül alan teknik direktör ve antrenörler katıldı. 2017-2018 Futbol sezonunda Conifa 2018 Dünya futbol şampiyonasında ikinci olan KKTC Milli takım teknik kadrosu, Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig şampiyon antrenörler, Kadınlar liglerimizde ilk üçe giren antrenörlerimize ödüller Futbol Federasyon başkanı Hasan Sertoğlu, ikinci başkan vekili Oktay Çocuk, Futbol Antrenörleri Derneği başkan Süleyman Göktaş, yönetim kurulundan Turgay Kara, Ahmet Ogan, Mahmut Yaman, Aşkın Meşeli tarafından verildi. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilen teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle :
Başarılı olan teknik direktörler ve antrenörler liglere göre şöyle belirlendi:
CONIFA 2018 Dünya Futbol Şampiyonası
2. KKTC Milli Takım
Teknik Direktör Mustafa Borataş
Yardımcı Teknik Direktör Hüseyin Kınacı
Kaleci Antrenör Hüseyin Mertol
Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig
Play-Off A Grubu
Şampiyon Zümrütköy,Antrenör Fadıl Özaşık, Yardımcı Antrenör Ali Özbahar
Play-Off B Grubu, Şampiyon Türkmenköy, Antrenör Özkan Gaziler
KKTCELL KADINLAR LİGİ
Şampiyon Akdeniz Spor Birliği, Antrenör Ümit Aktül
2.Göçmenköy, Antrenör Önder Mutsuzlar, Yardımcı Antrenör Münür Çavuş
3.Mağusa Spor Akademisi, Antrenör Şerif Ogan