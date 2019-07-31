Antrenörler Derneği başarılı antrenörleri ödüllendirdi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından tamamlanan sezonun ardından yapılan ödül töreni sonrasında ligleri daha sonra tamamlanan KKTCELL Kadınlar ligi ile Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde başarılı olan antrenörlere de ödüller önceki akşam verildi. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2018-2019 futbol sezonu sonunda liglerinde başarılı olan antrenörleri de belirlenerek ödüllendirildi.

KATILIMCILAR

Eziç Restorant’da güzel bir ortamda gerçekleştirilen yemekli ödül törenine Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş’ın son anda çıkan acil işlerinden dolayı katılamadığı geceye, ikinci başkan vekili Turgay Kara, Genel Sekreter Hişam Tarazi bazı yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Burhan Gürkan, Asbaşkan Şükrü Burağan ve ödül alan teknik direktör ve antrenörler katıldı.

GÜZEL ORTAMDA ÖDÜLLENDİRME

Gecede kısa bir konuşma yapan ikinci başkan vekili Turgay Kara, sezon boyunca ligi mücadelesinde göstremiş oldukları başarıdan dolayı antrenöleri kutlayarak başarılarının devamını diledi. 2018-2019 Futbol sezonundaBölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig şampiyon antrenörler, KKTCELL Kadınlar liglerimizde ilk üçe giren antrenörlerimize ödüller Antrenörler Derneği ikinci başkan vekili Turgay Kara, Genel Sekreter Hişam Tarazi, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Cantürk, Osman Yıldızev, Aşkın Meşeli,Mahmut Yaman tarafından verildi.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilen teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle :

KKTCELL KADINLAR LİGİ

Şampiyon Mağusa Spor Akademisi: Teknik Direktör Ahmet Ogan- Antrenör Şerif Ogan

2.Akdeniz Spor Birliği: Teknik Direktör Serhat Deniz- Antrenör Ümmühan Baş

3.Göçmenköy : Antrenör Önder Mutsuzlar

Antrenör Münür Çavuş

BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 2.LİG

Şampiyon İncirli: Antrenör Evren Bahtıkara

Yardımcı Antrenör Özkan Gaziler

Şampiyon Dikmen Gücü: Teknik Direktör Mustafa Kemal Özçığ

Şampiyon Gülgün Süt Düzova: Antrenör Umut Güden

Şampiyon 1461 İskele Trabzon: Antrenör Lütfü Köksal