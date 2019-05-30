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Antrenörler başarılarını taçlandırdılar

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KTFAD yılın başarılı antrenörleri ödül töreni gecesinde başarılı antrenörler ödüllendirildiler

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Antrenörler başarılarını taçlandırdılar
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Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni ile antrenörleri ödüllendirdi.  Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tüm liglerde 2018-2019 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlendi. Dernek yönetimi almış olduğu kararla, bu sezon liglerde en centilmen takım seçilen takımların teknik adamları da ilk kez ödüllendirildi. Gecede 11 Teknik Direktör, 12 A, 13 C Lisans Antrenörler, 7 Kaleci Antrenörü toplam 43 teknik adam ödül aldı.

Dernek lokalinde gerçekleştirilen ödül törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

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