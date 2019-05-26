 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
Selimiye Meydanı’nda Avrupa Günü renkliliği
9 0
Ahmed Sami Topcan Kupası, Dumlupınar’ın
Ahmed Sami Topcan Kupası, Dumlupınar’ın
150 0
 
Galatasaray 22. Şampiyonluğu kutladı
Galatasaray 22. Şampiyonluğu kutladı
19 0
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
Yeni Opel Corsa'nın örtüsü kalktı
14 0
Şampiyon YDÜ
Şampiyon YDÜ
38 0
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
24 0
45 0
banner82

Antrenörler başarılarını taçlandıracaklar

banner27

KTFAD yılın başarılı antrenörleri ödül töreni gecesinde antrenörleri ödüllendiriyor. Liglerde en centilmen takımların teknik adamları da ilk kez ödülendirilecek

banner262
Antrenörler başarılarını taçlandıracaklar
banner267

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni ile ödüllendiriyor.

Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tüm liglerde 2018-2019 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlendi. Dernek yönetimi almış olduğu kararla, bu sezon liglerde en centilmen takım seçilen takımların teknik adamları da ilk kez ödülendiriliyor.

Gecede 11 Teknik Direktör, 12 A, 13 C Lisans Antrenörler, 7 Kaleci Antrenörü toplam  teknik adam ödül alacak. 29 Mayıs Çarşamba akşamı dernek lokalinde saat 19:30 da gerçekleştirilecek olan yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, bazı milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan Futbol Federasyonu yetkilileri, Hakemler Derneği yetkilileri, dernek yönetim kurulu ve üyeleri, Kulüp başkanları, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yetkilileri ile basın mensupları katılacak.

2018-2019 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan teknik direktörler ve antrenörlerimiz liglere göre şöyle belirlendi.

K-PET SÜPER LİG

Şampiyon, Kıbrıs Kupası Şampiyonu, Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Ali Oraloğlu 

Yardımcı Teknik Direktör Batu Seyis

Kaleci Antrenörü Memiş Nay

2., Kıbrıs Kupası Finalisti, Süper Kupa Şampiyonu, Yenicami

Teknik Direktör Sedat Devecioğlu 

Yardımcı Antrenör Özgü Bayraktar

Kaleci Antrenörü Hakan Dervişoğlu 

3.Doğan Türk Birliği  

Teknik Direktör Caner Oshan

Yardımcı Antrenör Afün Girgen

Kaleci Antrenörü İbrahim Reis

Centilmen Takım : Gençler Birliği

Antrenör Cenk Şeren

SÜPER KUPA FİNALİST

Cihangir  

Teknik Direktör Toygar Davulcu 

Yardımcı Teknik Direktör Hasan Burgaç

Kaleci Antrenör Özalp Sarıcaoğlu    

K-PET 1. LİG  

Şampiyon Göçmenköy 

Antrenör Nazım Aktunç    

Yardımcı Antrenörü Mehmet Karagil

2.Düzkaya  

Antrenör Orçun Volkan

Yardımcı Antrenör Serdar Özsönmezer   

PLAY-OFF’TAN GELEN

Hamitköy

Antrenör Ahmet Sakallı

Yardımcı Antrenör Ragıp Kanatlı    

Kaleci Antrenör Ozan Uzunoğlu

Centilmen Takım : Bostancı Bağcıl

Teknik Direktör Yüksel Tok

CONİFA 2018 DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI

2.KKTC Milli Takım

Teknik Direktör Mustafa Borataş 

Yardımcı Teknik Direktör Hüseyin Kınacı

Kaleci Antrenör Hüseyin Mertol

U21 SÜPER LİG GENÇLER 

Şampiyon, Ahmed Sami Topcan Kupası Finalisti Türk Ocağı   

Antrenör Bayram Dağgül 

Yardımcı Antrenör Sami Arap

2.Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Kamil Arifoğlu

Yardımcı Antrenör Kemal Okta

3.Doğan Türk Birliği

Antrenör Reşat Aysu

Centilmen Takım : Baf Ülkü Yurdu

Teknik Direktör Mehmet Piro

U21 1.LİG GENÇLER

Şampiyon, Ahmed Sami Topcan Kupası  Şampiyonu Dumlupınar

Antrenör Hüseyin Gökhan Eser

Yardımcı Antrenörü Evren Mürsel   

2.Mormenekşe

Antrenör Talat Şentürk

3.Göçmenköy   

Antrenör Ali Suat Kanlı

Centilmen Takım : Yalova

Antrenör Yusuf Serçin

U17 LİGİ

Şampiyon Baf Ülkü Yurdu   

Antrenör Fadıl Özaşık  

Yardımcı Antrenör Kemal Özaşık

U17 LİGİ FİNALİST

Yenicami 

Antrenör Oğuz Karayel

U15 YILDIZLAR LİGİ

Şampiyon Baf Ülkü Yurdu   

Antrenör Murat Özsusuzlu  

U15 YILDIZLAR LİGİ FİNALİST

Mağusa Türk Gücü

Antrenör Ali Samancıoğlu

BTM (BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI) 1.LİG

KIRMIZI GRUP

Şampiyon Görneç

Kaleci Antrenörü Ahmet Çeliker

BEYAZ GRUP

Şampiyon Lapta   

Antrenör Devrim İzge

PLAY-OFF’TAN GELEN

Dörtyol

Antrenör Halil Deniz

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.