Antrenörler başarılarını taçlandıracaklar

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni ile ödüllendiriyor.
Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tüm liglerde 2018-2019 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlendi. Dernek yönetimi almış olduğu kararla, bu sezon liglerde en centilmen takım seçilen takımların teknik adamları da ilk kez ödülendiriliyor.
Gecede 11 Teknik Direktör, 12 A, 13 C Lisans Antrenörler, 7 Kaleci Antrenörü toplam teknik adam ödül alacak. 29 Mayıs Çarşamba akşamı dernek lokalinde saat 19:30 da gerçekleştirilecek olan yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, bazı milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan Futbol Federasyonu yetkilileri, Hakemler Derneği yetkilileri, dernek yönetim kurulu ve üyeleri, Kulüp başkanları, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yetkilileri ile basın mensupları katılacak.
2018-2019 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan teknik direktörler ve antrenörlerimiz liglere göre şöyle belirlendi.
K-PET SÜPER LİG
Şampiyon, Kıbrıs Kupası Şampiyonu, Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu
Yardımcı Teknik Direktör Batu Seyis
Kaleci Antrenörü Memiş Nay
2., Kıbrıs Kupası Finalisti, Süper Kupa Şampiyonu, Yenicami
Teknik Direktör Sedat Devecioğlu
Yardımcı Antrenör Özgü Bayraktar
Kaleci Antrenörü Hakan Dervişoğlu
3.Doğan Türk Birliği
Teknik Direktör Caner Oshan
Yardımcı Antrenör Afün Girgen
Kaleci Antrenörü İbrahim Reis
Centilmen Takım : Gençler Birliği
Antrenör Cenk Şeren
SÜPER KUPA FİNALİST
Cihangir
Teknik Direktör Toygar Davulcu
Yardımcı Teknik Direktör Hasan Burgaç
Kaleci Antrenör Özalp Sarıcaoğlu
K-PET 1. LİG
Şampiyon Göçmenköy
Antrenör Nazım Aktunç
Yardımcı Antrenörü Mehmet Karagil
2.Düzkaya
Antrenör Orçun Volkan
Yardımcı Antrenör Serdar Özsönmezer
PLAY-OFF’TAN GELEN
Hamitköy
Antrenör Ahmet Sakallı
Yardımcı Antrenör Ragıp Kanatlı
Kaleci Antrenör Ozan Uzunoğlu
Centilmen Takım : Bostancı Bağcıl
Teknik Direktör Yüksel Tok
CONİFA 2018 DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI
2.KKTC Milli Takım
Teknik Direktör Mustafa Borataş
Yardımcı Teknik Direktör Hüseyin Kınacı
Kaleci Antrenör Hüseyin Mertol
U21 SÜPER LİG GENÇLER
Şampiyon, Ahmed Sami Topcan Kupası Finalisti Türk Ocağı
Antrenör Bayram Dağgül
Yardımcı Antrenör Sami Arap
2.Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Kamil Arifoğlu
Yardımcı Antrenör Kemal Okta
3.Doğan Türk Birliği
Antrenör Reşat Aysu
Centilmen Takım : Baf Ülkü Yurdu
Teknik Direktör Mehmet Piro
U21 1.LİG GENÇLER
Şampiyon, Ahmed Sami Topcan Kupası Şampiyonu Dumlupınar
Antrenör Hüseyin Gökhan Eser
Yardımcı Antrenörü Evren Mürsel
2.Mormenekşe
Antrenör Talat Şentürk
3.Göçmenköy
Antrenör Ali Suat Kanlı
Centilmen Takım : Yalova
Antrenör Yusuf Serçin
U17 LİGİ
Şampiyon Baf Ülkü Yurdu
Antrenör Fadıl Özaşık
Yardımcı Antrenör Kemal Özaşık
U17 LİGİ FİNALİST
Yenicami
Antrenör Oğuz Karayel
U15 YILDIZLAR LİGİ
Şampiyon Baf Ülkü Yurdu
Antrenör Murat Özsusuzlu
U15 YILDIZLAR LİGİ FİNALİST
Mağusa Türk Gücü
Antrenör Ali Samancıoğlu
BTM (BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI) 1.LİG
KIRMIZI GRUP
Şampiyon Görneç
Kaleci Antrenörü Ahmet Çeliker
BEYAZ GRUP
Şampiyon Lapta
Antrenör Devrim İzge
PLAY-OFF’TAN GELEN
Dörtyol
Antrenör Halil Deniz