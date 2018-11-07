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Antrenörler AEFCA Semineri’ne katılacak

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Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği üyeleri, 39. AEFCA Sempozyum Antalya 2018’e katılacaklar

Antrenörler AEFCA Semineri’ne katılacak
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Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, her yıl Avrupa’nın farklı ülkelerinde düzenlenen AEFCA(Avrupa Antrenörler Birliği) (Alliance Of European Futbool Coaching Association) seminerine yönetim kurulu ile başarılı olan teknik direktörler ve antrenörleri gönderiyor.

39.AEFCA seminerine ülkemizden katılacak olan KTFAD heyeti bugün sabah adadan ayrılıyor. 8-11 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan sempozyumuna KTFAD başkan vekili Turgay Kara, yönetim kurulu üyesi Osman Yıldızev ile birlikte geçtiğimiz sezon (2017-2018) liglerinde takımlarını şampiyon yapan teknik direktör Sedat Devecioğlu(Süper Lig), antrenör Emre Perçinci(1.Lig), katılacak. Önemli spor adamlarının katılımıyla gerçekleştirilecek 39. AEFCA Sempozyum Antalya 2018’de önemli bilgiler katılımcılara aktarılacak. Takımı Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası kazanan Toygar Davulcu ise sağlık nedenleri ile uzak kaldığı takım ile birlikte olma adına seminere katılamayacak.  

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