"Antrenmanlara Temmuz’da başlansın"

Kemal Yürekli, “Kalan 8 haftanın tamamlanması için antrenmanlara Temmuz ortasında başlarız. Ağustos ayının 20’sinden sonra ise lig maçları başlatılır.”önerisini yaptı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

Bu nedenle K-PET Ligleri ile ilgili belirsizlik devam ederken, spor adamları da sosyal medyada konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyorlar.

Gençlik Gücü teknik direktörü Kemal Yürekli’ninsosyal medyada yaptığı değerlendirmeleri şöyle:

“Kalan 8 haftanın tamamlanması için antrenmanlara Temmuz ortasında başlarız. Ağustos ayının 20’sinden sonra ise lig maçları başlatılır.

Eylül ayı sonunda2019 – 2020 sezonu biter.2020 – 2021 sezonu ise Ekim ayının ilk haftasında başlatılır.”