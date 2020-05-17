Antrenmanlara başlamayacak futbolcular var

Futbolcular Derneği, İskele’de semptomsuz görülen vakalardan sonra bazı futbolcuların, antrenmanlara başlamama kararını almış olduğunu açıklarken, oynamayacak futbolculara sitem edenlerin karşısında olacağını bildirdi

Kaan Güder başkanlığındaki Futbolcular Derneği,İskele’desemptomsuz görülen vakalardan sonra bazı futbolcuların,antrenmanlara başlamama kararını almış olduğunu açıkladı.

Futbolcular Derneğinin açıklaması şöyle:

“Futbolcular Derneği olarak bu hafta içerisinde Hükümet ve Futbol Federasyonu’muzun aldığı kararları saygı ile karşılıyor ve destekliyoruz. Fakat her ne kadar vaka olmasa da Bilim kurulundan sorumlu kişiler ve/veya Sağlık Bakan’ı ve/veya Hükümet yetkilileri rehavete kapılmayın şeklinde açıklama yapması bir belirsizliktir.

Bu süreçte dernek olarak vaka olmasa da kalan 8 haftanın tamamlanmasını istesek de İskele’desemptomsuz görülen vakalardan sonra bazı futbolcuların ailesinde yaşayan anne babasından ve/veya yaşlı bireylerden ve/veya kronik hastalığı bulunmasından ve/veya kendi fikrinden mütevellit başlamama kararını almış olduğunu beyan etmek isteriz. Daha evvel yaptığımız açıklamalara binaen herkesin hür iradesi vardır ki bu gibi tedirgin olup başlamayan futbolculara ayrım yapmak ve/veya “bizi yarı yolda bıraktın” gibi baskı yapmak etik olmadığı gibi dolaylı olarak kendisi dışında hesap vermesi gereken bireylere saldırıdır. Bazı futbolcuların sadece kendilerinin karar merci olmadığını unutmadan bu gibi söylemlerden vazgeçilmesi tavsiyemizdir.

Derneğimiz bu Kovid-19 yasakları sürerken çalışmalarına devam etmiştir –ki yaptığımız 4 soruluk kulüp anketinde 2-3 Kulüp hariç net rakam olmamakla birlikte %85 veri toplamıştır ki bu ankette isim/soy isim gerekliliğini getirmeden yapmamız, onların zan altında kalmaması içindir.

İşbu yapılan ankette takımların daha evvel bahsedildiği gibi net olmamakla birlikte verilere bakıldığında

i- Ankete Katılan tüm takımların %85’inin Kovid-19’dan ve sağlık şartlarından tedirginlik yaşadığını

ii- %85‘i Sakatlık olma ihtimalinin olduğunu keza spor bilimcileri ve/veya psikoloktan takım için talep edilebileceğini

iii- %85’i 4-5 hafta da hazırlanıp maça çıkabileceklerini

Belirtmiştirler.

İşbu verilere bakıldığında futbolcular açısından her ne kadar tedirginlik ve/veya sakatlık ihtimali düşünüldüğünde oynamamak kaçınılmaz olduğu gibi bu veriler üyelerimizin kendi sağlığından ödün vererek Köstek değil Destek olacağının garantisi olmakla birlikte şahsi ve/veya özel sebepler dolayısı ile oynamayacaklara ve/veya katılamayacaklara o ve/veya şu sebeple sitem edenlerin karşısında olacağımızı bildiririz.

Ülkemizde tespit edilen vakıa olmayabilir ancak her bireyin olduğu gibi üye futbolcularımızın da ülkenin en üst makamlarının “ülke de Kovid-19 yoktur ” açıklaması yapılmadan bu tedirginliği kendisi ve/veya ailesi ve/veya özel sebepler vesilesi ile yaşaması doğal olduğu gibi yaptığımız anketteki veriler sonucu bu yönde davranış olabildiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda antrenmanların nasıl başlayacağına karar verme bizim işimiz değildir.”