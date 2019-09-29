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Antalyaspor’dan 3 gollü galibiyet

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Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor kendi evinde oynadığı maçta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek 4 hafta sonra galip geldi

Antalyaspor’dan 3 gollü galibiyet
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Ev sahibi Antalyaspor'un golleri 38. dakikada Aatif Chahechouhe, 61. dakikada Ufuk Akyol ve 90. dakikada Hakan Özmert'ten geldi.

 BtcTurk Yeni Malatyaspor'da maçın 89. dakikasında Mustafa Akbaş kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla 4 hafta sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor puanını 8'e çıkardı. Ligde 2 hafta sonra mağlup olan Sergen Yalçın yöetimindeki BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 7 puanda kaldı.

Ligin 7. haftasında Antalyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

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