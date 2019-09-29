Antalyaspor’dan 3 gollü galibiyet

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor kendi evinde oynadığı maçta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek 4 hafta sonra galip geldi

Ev sahibi Antalyaspor'un golleri 38. dakikada Aatif Chahechouhe, 61. dakikada Ufuk Akyol ve 90. dakikada Hakan Özmert'ten geldi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da maçın 89. dakikasında Mustafa Akbaş kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla 4 hafta sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor puanını 8'e çıkardı. Ligde 2 hafta sonra mağlup olan Sergen Yalçın yöetimindeki BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 7 puanda kaldı.

Ligin 7. haftasında Antalyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.