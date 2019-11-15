banner255
banner69
Cimnastikte dev şölen
Cimnastikte dev şölen
19 0
Badmintonda başarılılar kupalarına kavuştular
Badmintonda başarılılar kupalarına kavuştular
11 0
 
KTFF Karması, rahat kazandı
KTFF Karması, rahat kazandı
395 0
Türkiye EURO 2020'yi garantiledi
Türkiye EURO 2020'yi garantiledi
17 0
Küçük kardeşler yine kayıp
Küçük kardeşler yine kayıp
45 0
Hentbolda nefes kesen maçlar
Hentbolda nefes kesen maçlar
22 0
Cumhuriyet Kupasında final günü
Cumhuriyet Kupasında final günü
122 0
banner82

Antalyaspor Stjepan Tomas’la anlaşmaya vardı

banner27

Antalyaspor Hırvat Teknik Adam Stjepan Tomas ile 2,5 senelik sözleşme imzaladı

Antalyaspor Stjepan Tomas’la anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Bülent Korkmaz'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktörümü açıkladı.
Akdeniz temsilcisi Hırvat Teknik Adam StjepanTomas ile 2,5 senelik sözleşme imzaladı.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Özyütük imza töreninde yaptığı açıklamada, ""Bülent Korkmaz ile ayrılıktan sonra yeni teknik adam arayışına geçtiklerini, genç oyunculara önem veren, doğru kişiliğe sahip, liderlik özelliği taşıyan ve gelişimi üst düzeyde olan isimler üzerine yoğunlaştık ve StjepanTomas ismi konusunda karar kıldık. Hocamızla 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladık. Kendisini 18 senedir Türkiye'de olması nedeniyle yakından tanıyoruz. Futbolculuk ve antrenörlük dönemlerini iyi biliyoruz. Antalyaspor'un geleceği için doğru hamle olduğuna, başarılı olacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Antalyaspor'un yeni hocası Tomas futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor ve Bucaspor formalarını giymişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.