Antalyaspor Stjepan Tomas’la anlaşmaya vardı

Antalyaspor Hırvat Teknik Adam Stjepan Tomas ile 2,5 senelik sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Bülent Korkmaz'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktörümü açıkladı.

Akdeniz temsilcisi Hırvat Teknik Adam StjepanTomas ile 2,5 senelik sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Özyütük imza töreninde yaptığı açıklamada, ""Bülent Korkmaz ile ayrılıktan sonra yeni teknik adam arayışına geçtiklerini, genç oyunculara önem veren, doğru kişiliğe sahip, liderlik özelliği taşıyan ve gelişimi üst düzeyde olan isimler üzerine yoğunlaştık ve StjepanTomas ismi konusunda karar kıldık. Hocamızla 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladık. Kendisini 18 senedir Türkiye'de olması nedeniyle yakından tanıyoruz. Futbolculuk ve antrenörlük dönemlerini iyi biliyoruz. Antalyaspor'un geleceği için doğru hamle olduğuna, başarılı olacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Antalyaspor'un yeni hocası Tomas futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor ve Bucaspor formalarını giymişti.