Antalyaspor kupada turladı

İlk maçta Göztepe'yi 4-3 yenen Antalyaspor, rövanş maçında bugün rakibiyle 2-2 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Antalyaspor, 31. dakikada Harun Alpsoy'un attığ golle 1-0 öne geçti. Bu gole 33. dakikada ZlatkoTripic ile cevap veren Göztepe skora denge getirdi: 1-1.
Akdeniz ekibi, 41. dakikada Paul Mukairu'nun golüyle tekrar öne geçti: 1-2. Göztepe'de Halil Akbunar 55. dakikada harika bir gole imza atarak takımı adına eşitlik sayısını kaydetti.
86. dakikada Amilton ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Antalyaspor sahada 10 kişi kaldı.
Mücadelenin sonuna 5 dakika eklendi.
Antalyaspor, 4-3 kazandığı ilk maçın rövaşında Göztepe ile 2-2 berabere kalarak kupada çeyrek finale yükseldi.