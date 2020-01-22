banner255
banner69
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
132 0
94 0
 
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
480 0
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
198 0
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
184 0
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
Avustralya'yı bu kez de dolu vurdu
58 0
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
36 0
banner374

Antalyaspor kupada turladı

banner27

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 4-3 yendiği rakibi Göztepe ile rövanşta 2-2 berabere kaldı ve çeyrek final biletini alan takım oldu

Antalyaspor kupada turladı

İlk maçta Göztepe'yi 4-3 yenen Antalyaspor, rövanş maçında bugün rakibiyle 2-2 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Antalyaspor, 31. dakikada Harun Alpsoy'un attığ golle 1-0 öne geçti. Bu gole 33. dakikada ZlatkoTripic ile cevap veren Göztepe skora denge getirdi: 1-1.

Akdeniz ekibi, 41. dakikada Paul Mukairu'nun golüyle tekrar öne geçti: 1-2. Göztepe'de Halil Akbunar 55. dakikada harika bir gole imza atarak takımı adına eşitlik sayısını kaydetti.

86. dakikada Amilton ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Antalyaspor sahada 10 kişi kaldı.

Mücadelenin sonuna 5 dakika eklendi.

Antalyaspor, 4-3 kazandığı ilk maçın rövaşında Göztepe ile 2-2 berabere kalarak kupada çeyrek finale yükseldi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.