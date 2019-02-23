Antalyaspor galibiyet hasretini bitirdi

Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenildi

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Ndinga (Dk. 84 Muhammet Demir), Hakan Arslan, Diabate, Rybalka (Dk. 63 Mert Hakan Yandaş), Emre Kılınç (Dk. 63 Erdoğan Yeşilyurt), Kone

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Chico, Charles, Hakan Özmert, Amilton (Dk. 86 Bahadır Öztürk), Fredy (Dk. 82 Yekta Kurtuluş), Serdar Özkan (Dk. 74 Doğukan Sinik), Doukara

Goller: Dk. 36 Sangare, Dk. 45+2 Doukara (Penaltıdan) (Antalyaspor), Dk. 65 Kone (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Antalyaspor 7 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 36. dakikada Nazım Sangare ve penaltıdan 45+2'de Doukara attı. Ev sahibi takımın tek golü ise 65. dakikada Arouna Kone'den geldi.

Bu sonuçla Sivasspor 31 puanda kalırken 7 haftadır maç kazanamayan ise bu galibiyetle Antalyaspor puanını 32'ye yükseltti.