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Antalyaspor'dan kritik galibiyet

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. Konuk ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı

Antalyaspor'dan kritik galibiyet
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Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta Antalyaspor, Deniz Kadah'ın 9. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk Evkur Yeni Malatyaspor, 45+2'de Aytaç Kara'nın golüyle skora denge getirdi: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında topsuz alanda rakibine fiziki müdahalede bulunan Evkur Yeni Malatyasporlu Issam Chebake direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Eksik kalan rakibi karşısında baskısını artıran ev sahibi Antalyaspor'da 66. dakikada bir kez daha Deniz Kadah sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Ev sahibi ekipte El Kabir 90+2'de skoru ilan etti: 3-1 

Bu sonuçla küme düşme hattında bulunan Antalyaspor puaınnı 21'e çıkarırken Evkur Yeni Malatyaspor 26 puanda kaldı.

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