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Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi başladı

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Antalyaspor'da prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, "Şu an için FedorKudryashov ile anlaşmış durumdayız" dedi

Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi başladı

Antalya Stadı'ndaki basın toplantısı odasında düzenlenen imza töreninde, kulüp futbol şube sorumlusu Aytaç Altay, yönetim kurulu üyesi Berkay Bahar ve genel menajer Servet Çavuşoğlu hazır bulundu.

Teknik direktör Tuna, yaptığı konuşmada, Antalya'da olmaktan ve futbolun içinde kalmaktan dolayı mutlu olduğunu, Antalyaspor deneyimini ilk defa yaşayacağını söyledi.

"İyi bir sezon olacak, bunu biliyorum"

Antalyaspor'daki teknik direktör değişikliklerinin herkes adına üzüntü verici olduğunu ifade eden Tuna, burada yeni bir sayfa açtıklarını dile getirerek, "İyi bir sezon olacak, bunu biliyorum. Sezon bittiğinde hedeflediğimiz noktada olacağız. Bunun neresi olduğunu zaten yol aldığımızda göreceğiz. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Takımımıza olan güvenim tam. Neler yapabileceğimizi bilerek buradayız. Umarım hepimiz adına çok iyi bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.

Kadro planlamasıyla ilgili yöneltilen soru üzerine Tuna, ilk etapta takımla ilgili kararlar aldıklarını belirterek, "Transfer döneminin bitimine kadar oynayacağımız dört karşılaşma ile bu yolu alacağız. Neler olması gerektiğini biliyoruz. Transferlerimiz olacak. Takıma katkı sağlayacak, net oyuncular olmak zorunda. Bu konuda çalışmalarımız var. Yönetimin benden önce çok ciddi çalışmaları var. Oyuncularla ilgili görüşmeler var. Bu oyuncuların da kamp döneminde aramıza katılacağını biliyorum." diye konuştu.

"Antalyaspor'un ilk yarıdaki performansı ortada"

Tuna, teknik direktörler Bülent Korkmaz ve StjepanTomas dönemlerinde oyun sistemleri arasında çok geçiş yaşandığını, şu anda ligin en az gol atan ve en fazla gol yiyen 4. takım olduklarını dile getirdi.

"Antalyaspor'un ilk yarıdaki performansı ortada." diyen Tuna, iç sahada oynanan 8 karşılaşmadan sadece 1 tanesinin kazanılmış olmasının ciddi bir veri olduğunu bildirdi.

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