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Antalyaspor'da Jahovic şoku

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Antalyaspor’da Makedon forvet Adis Jahovic’in en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Deneyimli golcünün kafatasında çatlak tespit edildi

Antalyaspor'da Jahovic şoku

Süper Lig’in 19’uncu haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ise karşılaşan Antalyaspor’da yeni transfer Adis Jahovic, kafasına aldığı darbe sonucu travma şüphesiyle ambulans helikopterle Antalya'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Adis Jahovic'in kafatasında çatlak olduğu belirlendi.

Bugünü de hastanede geçirecek olan futbolcuya herhangi bir operasyon yapılmayacağı açıklanmıştı.

Tedavisine devam edilen Makedon forvetin en az 3-4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Başarılı forvet Yukatel Denizlispor karşısında takımın 26’ıncı dakikada ilk golünü kaydetmişti.

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