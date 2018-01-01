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Antalyaspor'da Hamzaoğlu dönemi

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Antalyaspor'da Hamzaoğlu dönemi
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Antalyaspor'un bu sezon üçüncü teknik direktörü belli oldu.

Kırmızı - beyazlılar, Hamza Hamzaoğlu'nu takımın başına getirdi. Akdeniz temsilcisinin Hamzaoğlu ile bir buçuk yıllığına anlaşma sağladığı öğrenildi.

Deneyimli teknik adam, son olarak geçen sezon Osmanlıspor'da görev yapmıştı..

Süper Lig'de zor günler geçiren Antalyaspor, ilk yarıyı 17 puanla 15.sırada tamamladı..

Hamza Hamzaoğlu, bu sezon kırmızı - beyazlıların Rıza Çalımbay ve Leonardo'nun ardından üçüncü teknik adamı olacak.

Brezilyalı çalıştırıcı Leonardo'nun ayrılmasının ardından takımı, alt yapı direktörü David Badia çalıştırıyordu.

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