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Antalya’dan Sivasspor’a çelme

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Antalya’dan Sivasspor’a çelme

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Demir Grup Sivasspor, 26. hafta maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaştı. Bir kırmızı kartın çıktığı maçta Antalyaspor rakibini tek golle geçti.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 81. dakikada Veysel Sarı attı. 

Karşılaşmada Sivasspor'dan Goiano 85'te ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

Bu sonucun ardından zirve mücadelesi veren Sivasspor 49 puanda kalırken Antalyaspor aldığı bu galibiyetle puanını 30'a yükseltti. 

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