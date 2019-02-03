Antalya’da, Kartal’ın gecesi

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş yeni transferi Kagawa'nın 2 gol attığı maçta Antalyaspor'u 6-2 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş karşılaşmadan 6-2 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın gollerini 35 dakikada Adem Ljajic (penaltı), 39. dakikada Dorukhan Toköz, 43. dakikada Atiba Hutchinson, 67. dakikada Salih Dursun (kendi kalesine) ve 82. ve 84. dakikalrda yeni transfer Kagawa kaydetti.

Antalyaspor'un karşılaşmadaki golleri 51. dakikada Doukara ve 89. dakikada Chico'dan geldi.

3 dakikada 2 gol atan Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kagawa, 81. dakikada Adem Ljajic'in yerine oyuna girmişti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 33'e çıkardı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.