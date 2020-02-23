Antalya Podolski’yle güldü

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılara galibiyeti, 89'da Podolski getirdi. Bu sonucun ardından Antalya yenilmezlik serisini 5'e çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında BtcTurk Yeni Maltyaspor, Fraport Tav Antalyaspor'u konuk etti. 10 kişi kalmasına rağmen rakibine karşı iyi mücadele eden son haftaların formda takımı Antalyaspor, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin gollerini 8. dakikada Fredy, 89. dakikada LukasPodolski kaydetti.

Antalya'da 31. dakikada Sinan Gümüş kırmızı kart gördü.

Malatya'nın golü ise 29. dakikada Umut Bulut'tan geldi. Antalyaspor, bu sonucun ardından puanını 25'e yükseltti ve düşme hattından çıkmaya başladı.

Malatya 24 puanda kaldı, kazanamama serisini 7'ye, mağlubiyet serisini ise 5'e yükseltti.