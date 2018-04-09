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Anlamlı turnuvanın şampiyonu Dikmen

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5. Narin İyci ve Mehmet Görgül Anı Turnuvası’nda, Dikmen, Kırıkkale'yi mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu

Anlamlı turnuvanın şampiyonu Dikmen
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BTM İkinci Lige hazırlanan Yeniceköy’de geleneksel olarak düzenlen anlamlı turnuvanın beşincisi düzenlendi.

5. Narin İyci ve Mehmet Görgül Anı Turnuvası’nda, Yeniceköy, Dikmen, Kırıkkale ve

 Haspolat takımları mücadele ettiler. Yeniceköy Sahası’nda oynanan final maçında Dikmen, Kırıkkale'yi 3-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Yeniceköy ile Haspolat arasında oynanması gereken üçüncülük maçı ise bir Haspolat futbolcusunun annesinin vefatı nedeniyle oynanamadı.

Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar'ın da aralarında olduğu kalabalık bir futbolsever kitlesinin izlediği final maçından sonra turnuvaya katılan takımlara ve maçları yöneten hakemlere madalya ve kupaları, merhumların aileleri tarafından verildi.

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