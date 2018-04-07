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Anlamlı turnuvanın finalistleri belirlendi

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5. Narin İyci ve Mehmet Görgül Anı Turnuvası’nda, Dikmen ile Kırıkkale finale yükseldiler

Anlamlı turnuvanın finalistleri belirlendi
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İsa TABAK

BTM İkinci Lige hazırlanan Yeniceköy’de geleneksel olarak düzenlen anlamlı anı turnuvasının beşincisinde ilk gün maçları dün oynandı.

5. Narin İyci ve Mehmet Görgül Anı Turnuvası’nda, Yeniceköy, Dikmen, Kırıkkale ve

Haspolat takımları mücadele ediyorlar. Yeniceköy Sahası’nda dün saat 14:30’da başlayan ilk maçta Dikmen, Haspolat’ı 4-0 mağlup ederek, ilk finalist oldu. İkinci maçta ise normal süresi 2-2 tamamlanan maçta Kırıkkale, Yeniceköy’ü penaltı vuruşlarında eleyerek finale yükseldi.

Turnuvada yarın Haspolat ile Yeniceköy üçüncülük, Dikmen ile Kırıkkale ise final maçında karşılaşacaklar.

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