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Anlamlı maç Yeniceköy'ün

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Anlamlı maç Yeniceköy'ün
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BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan Yeniceköy'ün geleneksel olarak düzenlediği Narin İyci - Mehmet Görgül Anı Maçında Yeniceköy ile Yeni Erenköy karşı karşıya geldiler. Değirmenlik Sadık Cemil Stadında oynanan maçı Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler de baştan sona izledi. Maçı 3-1 Yeniceköy kazanırken, takımlara ve hakemlere ödüllerini merhumların aileleri ile Ali Karavezirler verdi.

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