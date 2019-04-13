Anlamlı maç Yeniceköy'ün

BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan Yeniceköy'ün geleneksel olarak düzenlediği Narin İyci - Mehmet Görgül Anı Maçında Yeniceköy ile Yeni Erenköy karşı karşıya geldiler. Değirmenlik Sadık Cemil Stadında oynanan maçı Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler de baştan sona izledi. Maçı 3-1 Yeniceköy kazanırken, takımlara ve hakemlere ödüllerini merhumların aileleri ile Ali Karavezirler verdi.
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