Anlamlı kupaErenköy’ün

Hasan Şeren ve Niyazi Dalınç anısına yapılan anı maçında, Yeni Erenköy, Yenisehir’i 2 – 1 mağlup ederek kupayı kazandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Ligini 18 Temmuz’da başlatma kararı almasından sonra ligde mücadele edecek olan takımlar antrenmanlarını ve hazırlık maçlarını yoğunlaştırdılar.

Ligde iddialı olan takımlardan Yeni Erenköy de hazırlık maçı olarak bir anı maçı organize etti. Genç yaşta hayatlarını kaybeden Mehmetçikli Hasan Şeren ve Niyazi Dalınç anısına yapılan anı maçında, Yeni Erenköy,Yeni Erenköy Stadında Yenisehir’i 2 – 1 mağlupederek kupayı kazandı.

Yeni Erenköy’ebirincilik kupasını Hasan Şeren’in kardeşi Mahmut Şeren verdi. Yenisehir’e ise kupasını Didem Dalınç verdi. Hakemlere madalyalarını merhum Niyazi Dalınç’ın kızı ve Hasan Şeren’in eşi ile kızı verdi.