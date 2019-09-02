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Anlamlı günde, anlamlı maç

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Yalova Spor Kulübü ile Piskobu köyü takımlarının karma master takımı, 1 Eylül Dünya Barış Gününde, Tahsin Mertekci’yi anısına maç oynadı

Anlamlı günde, anlamlı maç
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Yalova Spor Kulübü ile Piskobu köyü takımlarının karma master takımı dün Bostancı’da Tahsin Mertekci Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Yalova Spor Kulübü eski başkanlarından Tahsin Mertekci anısına oynanan karşılaşmayı Piskobu Masterleri 3-2 kazandı. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde karşılaşan takımlar hem Tahsin Mertekci’yi andı hem de böylesi bir günde dostluklarını pekiştirdi.

Yalova Masterleri ile Piskobu Masterleri geçtiğimiz Haziran ayında da Piskobu’da karşılaşmıştı.

Dün oynanan karşılaşmayı hakem Arif Malek yönetirken yardımcılıklarını ise genç ve başarılı kadın hakemler yaptı. Karşılaşma sonrasında kulüpler birbirlerine plaket takdim etti.

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