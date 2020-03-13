Ankaragücü Rize'yi ateşe attı

Süper Lig'in 26. haftasında son 3 maçını kaybeden MKE Ankaragücü, kendisi gibi alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve umudunu sürdürdü. Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues maçın yıldızı oldu

Süper Lig'in 26. haftası, alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki takımın mücadelesine sahne oldu. Ligdeki son 3 maçını kaybeden MKE Ankaragücü, evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve puanını 23'e yükselerek umudunu artırdı. Rizespor'un ise kazanamama serisi 7'ye yükseldi. Karadeniz ekibinin 1 maç eksiğiyle 25 puanı bulunuyor. Süper Lig'in 26. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 2. dakikada Lukasik'in vuruşunda baraja çarpan top az farkla auta çıktı. 15. dakikada Atila Turan'ın Çaykur Rizespor ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest atışta ceza alanında iyi yükselen Orgill'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti. 17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Atila Turan'ın kullandığı kornerde Burak Albayrak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0 23. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Yine Atila Turan'ın kullandığı kornerde Lukasik, defans oyuncularının uzaklaştırdığı topla ceza alanının önünde buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda Rodrigues, ceza alanında kontrol ettiği topu kaleci Gökhan'ın sağından filelerle buluşturdu: 2-0 45+1. dakikada Diomande'nin MKE Ankaragücü ceza alanının sağından arka direğe yaptığı ortada topla Samudio buluştu. Bu futbolcunun ortasında Garmash kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1 Maçın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Süper Lig'in 26. haftasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. 54. dakikada Boldrin'in MKE Ankaragücü ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti. 73. dakikada Samudio'nun sert vuruşunda, kaleci Friedrich topu kornere çeldi. 83. dakikada Kitsiou'nun sağdan ortasında Rodrigues uygun durumda topa vuramadı. 87. dakikada Skoda'nın kafa pasında MKE Ankaragücü ceza alanı içinde topla buluşan Sasse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı. MKE Ankaragücü, karşılaşmayı 2-1 kazandı.