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Ankara Gençlerbirliği’nden, İskele Gençlerbirliği’ne

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Ankara Gençlerbirliği'nin yeniden Spor Toto Süper Lige dönmesinden sonra Türkiye’de profesyonel futbola veda eden Mert Marcio Nobre, İskele Gençlerbirliği’nden aldığı teklife olumlu yaklaştı

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Ankara Gençlerbirliği’nden, İskele Gençlerbirliği’ne
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Necati KÜLAHLILAR

Türkiye'ye 2004 yılında gelen ve yıllarca forma giyip Türkiye vatandaşı olan Mert Marcio  Nobre, 39 yaşında profesyonel futbola veda etti.

20 yıllık futbol kariyerinin 15 yılını Türkiye'de geçiren Mert Marcio Nobre, Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor, Erzurumspor  son olarak ise Gençlerbirliği'nde forma giydi. Attığı gollerle Gençlerbirliği'nin yeniden Spor Toto Süper Lige dönmesine büyük katkı koyan golcü oyuncu Mert Nobre, K-PET Süper Ligde başarısız bir sezon geçiren ve K-PET Birinci Lige düşen Gençler Birliği’nin kulüp başkanı Rifat Berkel ile el sıkıştı.

Rifat Berkel’in, Türkiye’deki tanıdıkları vasıtasıyla iletişim kurduğu Mert Nobre’nin, Gençler Birliği’nde oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Gençler Birliği kulüp başkanlığına devam etme hedefindeki Rifat Berkel’in de güçlü bir kadro kurarak yeniden K-PET Süper Lige dönmek için Mert Nobre gibi flaş transferler gerçekleştirmek istediği öğrenildi.

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