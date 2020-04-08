Analiz antrenörleri hazır

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Maç ve Performans Analizi Antrenörlük Kursu telekonferans yöntemi tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Maç ve Performans Analizi Antrenörlük Kursu tamamlandı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, kendisini maç, takım ve bireysel performans incelemeleri konusunda geliştirmek isteyen, aynı zamanda gözlem ve video analizi yoluyla yapmakta olduğu analizlere istatistik boyutu kazandırmak isteyenlere yönelik açtığı kursa katılım fazla oldu. Maç, takım, mevki ve oyuncu analizi ile takım mühendisliği konusundaki temel bilgilerin Türkiye Süper Ligi ve dünyanın elit liglerinden güncel örneklerle desteklendiği bu kursta; bütün ayrıntılarıyla performans analizi yapabilmek için gerekli birikim ve öğrendiklerini kulüplerde uygulayabilecekleri analiz yazılımları öğretildi.

2 bin TL katılım ücreti olan kursun ilk iki gününde örgün eğitim yapılırken, kursun son 3 günü, korona virüs salgını nedeniyle telekonferans yöntemi ile yapılıp dün tamamlandı.