 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
6 0
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
4 0
 
Geri dönüşüm neden yok?
Geri dönüşüm neden yok?
21 0
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
124 0
Tarım politikasını getirdiği son nokta
Tarım politikasını getirdiği son nokta
47 0
Deniz üçüncülüğe abone
Deniz üçüncülüğe abone
52 0
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
18 0
banner82

Amcaoğlu hakem örgütleriyle görüştü

banner27

banner315
Amcaoğlu hakem örgütleriyle görüştü
banner267

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sadık Özbilgehan ve beraberinde yönetim kurulundan oluşan heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, yeni sezon öncesi yapılan hazırlıklarla ilgili projeler aktarılarak, bilgi alış verişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na yeni üstlendiği görevinde başarı dilekleri sunuldu.

Spor konularında çok hassas olduğunu belirten Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülke sporuna yapılan her katkının kıymetli olduğuna işaret ederek, spora ve sporcuya daima destek olacaklarını söyledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.