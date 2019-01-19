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Amasyalı, Doğancı'da

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Amasyalı, Doğancı'da
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K-PET Birinci Lig'in ikinci devresine kaliteli ve geniş bir kadro ile girmek isteyen Doğancı, dün akşam 1 transfer daha gerçekleştirdi. Doğancı, Esentepe ile yollarını ayıran Mahmut Amasyalı'yı kadrosuna kattı. İki kulüp yetkilileri futbolcunun kiralık bonservisi için anlaştılar.

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