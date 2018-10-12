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Amasyalı: Çok heyecanlıyım

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Esentepe’nin Yenicami’den kadrosuna kattığı başarılı futbolcu Mahmut Amasyalı, Yenicami maçı öncesinde çok heyecanlı olduğunu söylerken, gol atması halinde sevineceğini belirtti

Amasyalı: Çok heyecanlıyım
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Esentepe’nin kiralık transferin son gününde Yenicami’den kadrosuna kattığı başarılı futbolcu Mahmut Amasyalı, Pazar günü bonservisinin bulunduğu kulübe karşı forma giyecek.

Atatürk Stadı’nda oynanacak olan zorlu maç öncesinde sol kanat oyuncusu Mahmut Amasyalı şu açıklamaları yaptı:

“Yenicami maçı öncesinde çok heyecanlıyım. Çünkü kendi takımım olan Yenicami’ye karşı forma giyeceğim.

Elbetteki hem benim için hem de Esentepe için zor bir maç olacak. Ama inanıyorum ki Lefkoşa’dan puan veya puanlar döneceğiz. Çünük takım olarak çok iyi çalısıyoruz.

Benim maç kondisyonum, takıma geç katıldığım için biraz zayıftır. Ama bunu da takımdan ayrı olarak da çok çalışarak, her geçen hafta üzerine koyarak kapatacağım.

Yenicami maçında görev alır ve gol atarsam sevineceğim. Çünkü şu anda Esentepe icin ter döküyorum ve formasını giydiğim kulübün başarılı olmasını diliyorum. Yenicami’ye de maçta başarılar dilerim.”

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