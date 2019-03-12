Altınordu Erez ile şampiyon

Yenicami Akademi U-9 futbolcusu Erez Işık'ın formasını giydiği Altınordu Bornova Futbol Okulu takımı, Felsefe Kardeşliği Turnuvasında şampiyonu oldu

Türkiye futbolunun en önemli alt yapı merkezlerinden olan İzmir Altınordu kulübünün davetiyle Altınordu Bornova Futbol Okulu takımı forması ile Felsefe Kardeşliği Turnuvasında

mücadele eden Yenicami Akademi U-9 futbolcusu Erez Işık, takımı ile turnuva şampiyonu oldu.

Yenicami Akademi ile Türkiye'de katıldığı turnuvalarda attığı goller ve elde ettiği gol krallıkları ile dikkat çeken Erez Işık, Altınordu Bornova Futbol Okulu takımında, üç günlük turnuvada birçok farklı mevkide oynayarak takımına katkı yaparken, asistlerin yanı sıra 1 de gole imza attı.