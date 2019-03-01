Altınordu, Erez'i keşfetti

Türkiye futbolunun en önemli alt yapı merkezlerinden olan İzmir Altınordu kulübü, Yenicami Akademi U-9 futbolcusu Erez Işık'ı, düzenlediği felsefe kardeşliği turnuvasına davet etti. Yenicami Akademi ile Türkiye'de katıldığı turnuvalarda attığı goller ve elde ettiği gol krallıkları ile dikkat çeken Erez Işık, Altınoru tesislerinde üç gün sürecek turnuvada önemli takımlara karşı forma giyecek.
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