banner107
Yenicami oynamadan da lider
Yenicami oynamadan da lider
5 0
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
7 0
Cihangir, Davulcu için kazandı
Cihangir, Davulcu için kazandı
556 0
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
143 0
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
20 0
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
47 0
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
635 0
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
21 0
banner82
banner147

Altıncı hafta Karadağ’da başlayacak

banner27

Altıncı hafta Karadağ’da başlayacak
banner192

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde altıncı haftanın maçlarının programını ve sahaları açıkladı. Haftanın açılış maçı olan Lefke – Çetinkaya, 16 Ağustos Stadı’nda gece maçı olarak oynanacak.

Haftanın kapanış maçı ise Pazartesi akşamı MTG ile Gençler Birliği arasında Dr Fazıl Küçük Stadı’nda gece oynanacak. Haftanın programı şöyle:

K-PET Süper Lig’de 6. hafta programı

26 Ekim Cuma, Saat 18:00

Lefke – Çetinkaya, 16 Ağustos Stadı

27 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

Yenicami – GHE, Atatürk Stadı 

Doğan Türk Birliği – GG, Mete Adanır Stadı

Cihangir – Gönyeli, Cihangir Stadı

28 Ekim Pazar, Saat 14:30

Küçük Kaymaklı – Binatlı, Ruso Stadı

BÜY – Esentepe, Üner Berkalp Stadı

M.A Yeşilova – TOL, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

29 Ekim Pazartesi, Saat 18:00

MTG – Gençler Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı

K-PET Birinci Lig

27 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Ozanköy – Yonpaş Dumlupınar, Mustafa Özkayım Stadı

Yalova – Karşıyaka, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Göçmenköy Maraş, Göçmenköy Stadı

Akova – Hamitköy, Eray Vudalı Stadı

28 Ekim Pazar, Saat 15:30

Mesarya – Değirmenlik, Dörtyol Stadı

Düzkaya – Bostancı Bağcıl, Nihat Bağcıer Stadı

Çanakkale – Mormenekşe, Muharrem Döveç Stadı

Doğancı – Yeni Boğaziçi, Bilal İyigün Stadı

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.