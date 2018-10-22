Altıncı hafta Karadağ’da başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde altıncı haftanın maçlarının programını ve sahaları açıkladı. Haftanın açılış maçı olan Lefke – Çetinkaya, 16 Ağustos Stadı’nda gece maçı olarak oynanacak.

Haftanın kapanış maçı ise Pazartesi akşamı MTG ile Gençler Birliği arasında Dr Fazıl Küçük Stadı’nda gece oynanacak. Haftanın programı şöyle:

K-PET Süper Lig’de 6. hafta programı

26 Ekim Cuma, Saat 18:00

Lefke – Çetinkaya, 16 Ağustos Stadı

27 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

Yenicami – GHE, Atatürk Stadı

Doğan Türk Birliği – GG, Mete Adanır Stadı

Cihangir – Gönyeli, Cihangir Stadı

28 Ekim Pazar, Saat 14:30

Küçük Kaymaklı – Binatlı, Ruso Stadı

BÜY – Esentepe, Üner Berkalp Stadı

M.A Yeşilova – TOL, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

29 Ekim Pazartesi, Saat 18:00

MTG – Gençler Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı

K-PET Birinci Lig

27 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Ozanköy – Yonpaş Dumlupınar, Mustafa Özkayım Stadı

Yalova – Karşıyaka, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Göçmenköy Maraş, Göçmenköy Stadı

Akova – Hamitköy, Eray Vudalı Stadı

28 Ekim Pazar, Saat 15:30

Mesarya – Değirmenlik, Dörtyol Stadı

Düzkaya – Bostancı Bağcıl, Nihat Bağcıer Stadı

Çanakkale – Mormenekşe, Muharrem Döveç Stadı

Doğancı – Yeni Boğaziçi, Bilal İyigün Stadı