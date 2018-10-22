Altıncı hafta Karadağ’da başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Ligleri’nde altıncı haftanın maçlarının programını ve sahaları açıkladı. Haftanın açılış maçı olan Lefke – Çetinkaya, 16 Ağustos Stadı’nda gece maçı olarak oynanacak.
Haftanın kapanış maçı ise Pazartesi akşamı MTG ile Gençler Birliği arasında Dr Fazıl Küçük Stadı’nda gece oynanacak. Haftanın programı şöyle:
K-PET Süper Lig’de 6. hafta programı
26 Ekim Cuma, Saat 18:00
Lefke – Çetinkaya, 16 Ağustos Stadı
27 Ekim Cumartesi, Saat 14:30
Yenicami – GHE, Atatürk Stadı
Doğan Türk Birliği – GG, Mete Adanır Stadı
Cihangir – Gönyeli, Cihangir Stadı
28 Ekim Pazar, Saat 14:30
Küçük Kaymaklı – Binatlı, Ruso Stadı
BÜY – Esentepe, Üner Berkalp Stadı
M.A Yeşilova – TOL, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
29 Ekim Pazartesi, Saat 18:00
MTG – Gençler Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı
K-PET Birinci Lig
27 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
Ozanköy – Yonpaş Dumlupınar, Mustafa Özkayım Stadı
Yalova – Karşıyaka, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı
Göçmenköy Maraş, Göçmenköy Stadı
Akova – Hamitköy, Eray Vudalı Stadı
28 Ekim Pazar, Saat 15:30
Mesarya – Değirmenlik, Dörtyol Stadı
Düzkaya – Bostancı Bağcıl, Nihat Bağcıer Stadı
Çanakkale – Mormenekşe, Muharrem Döveç Stadı
Doğancı – Yeni Boğaziçi, Bilal İyigün Stadı