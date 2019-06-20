Altı üstü İncirli

Bölgesel Terfi Müsabakaları İkinci Lig Birinci Grupta namağlup lider olan İncirli, Güvercinlik karşısında baştan sona üstün oynadığı maçı 6-0 kazanarak Play-Off finallerine yükselmeyi garantiledi.

Mehmetali Toker Stadında oynanan ve İsmail Egeli'nin başarıyla yönettiği İncirli - Güvercinlik maçında İncirli ilk devreyi Süleyman'ın kafa ile ve Bekir'in golleriyle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.

İkinci devre İncirli'nin kontrolünde geçti. Halil Deniz'in 2, Mehmet Gökçayır ve Sedat Toprak'ın golleriyle İncirli maçı 6-0 gibi farklı bir skorla kazanarak, grubu lider olarak tamamlamayı başardı.