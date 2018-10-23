Altı patlar Kartal

Yenicami, Gençlik Gücü’ne ilk mağlubiyeti tattırdığı maçı da 6-2 kazanarak, en yakın rakibinin 5 puan önünde 15 puanla liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Gençlik Gücü ise hiçbir varlık gösteremediği maçı farklı kaybetti

Yer: Şht Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Emine Yarkın, Ali Akçınar

GG: Mustafa, Aşkın, Tayfun, Mehmet, Arif, Ali(Mahmut), Prince, Debola, Idan, Özcan(Sezgin), Özgür

YAK: Ercan, Faruk, Hasan(Yasin), Oladele, Emin, Ünal, Mehmet, Zihni, Tansel(Esin), Ebuka, Kenneth(Hüseyin)

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig’in kayıpsız lider Yenicami, maça kendisi gibi namağlup başlayan ezeli rakibi Gençlik Gücü’nü, 6 golle, 6-2 mağlup ederek, 6. hafta öncesinde namağlup tek takım olarak kaldı. Gençlik Gücü ise ilk mağlubiyetini alarak haftayı 6. sırada tamamladı.

Hafta arası olmasına rağmen iyi sayıda seyirci kitlesi önünde oynanan maçta kendini fazla sıkmadan oynayan Yenicami’nin gollerini maçın en iyisi olan Mehmet Altın 2, Tansel, Ebuka 2 ve Kenneth attı. GG’nin golleri ise Özgür ve Prince’den geldi.

Dk 15 Mehmet Altın’ın, sol çaprazda kaleci Mustafa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu, kaleci Mustafa çıkardı.

Dk 18 Faruk’un sağdan ısrarla taşıyıp ortaya kestiği topu Tansel, Mehmet Altın’a kesti. Mehmet Altın’ın vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

Dk 20 Ebuka’nın soldan kendi yarı alanından alarak ileriye taşıyıp, ortaya kestiği topu Tansel, ağlara yolladı. 0-2

Dk 28 Ünal’ın ara pasına hareketlenen Kenneth’in 6 pastan şutunu kaleci Mustafa çıkardı.

Dk 38 Özgür’ün pasında Debola’nın topu aktardığı Prince, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı.

Dk 47 Kaleci Mustafa’nın topu uzaklaştırmak isterken üzerine vurduğu Ebuka, önüne düşen topu ağlara gönderdi. 0-3

Dk 62 Yenicami kale alanı içerisinde oluşan karambolde Tayfun topu yakın mesafeden üstten dışarı attı.

Dk 65 Kenneth’in ceza alanı dışından şutunda top kaleci Mustafa’dan döndü. Dönen topu Mehmet Altın, kaleci Mustafa’nın altından ağlara yolladı. 0-4

Dk 67 Yasin’in pası ile soldan ceza alanına hareketlenen Kenneth, topu ağlara yolladı. 0-5

Dk 72 Abdullah’ın pasında mükemmel bir vücut hareketi ile Emin’den sıyrılan Özgür, yakın mesafeden golü attı. 1-5

Dk 76 Debola’nın sağdan ısrarla taşıyıp ortaya kestiği topa Prince’in vuruşu direğe de çarparak ağlara gitti. 2-5

Dk 82 John Ebuka’nın ceza sahası yayı üzerinden şutunda top gol olurken, maçın da skoru belirlendi. 2-6