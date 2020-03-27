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Altay’ın, Gaziveren memnuniyeti

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Futbolumuzun önemli teknik adamlarından Turan Altay, Gaziveren’in liglere dönmesinden memnuniyet duyduğunu açıklarken, geçmişte Gaziveren’den yetişen futbolculara dikkat çekti

Altay’ın, Gaziveren memnuniyeti

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 1. Haftanın ne zaman oynanacağı belirsizliğini koruyor. Korona virüsünün yayılmasını engellemek amacı ile alınan tedbirler neticesinde durdurulan futbol liglerimizden olan BTM 2. Ligi'nde mücadele edecek takımlardan biri olan Gaziveren de sezonun başlaması ile birlikte yıllar sonra liglere dönmüş olacak.

Futbolumuzun önemli teknik adamlarından Turan Altay, Gaziveren’in liglere dönmesinden memnuniyet duyduğunu açıklarken, geçmişte Gaziveren’den yetişen yetenekli futbolculara dikkat çekti.

Turan Altay, “Gaziveren yıllarca çok yetenekli sporcuların çıktığı bir yer olarak bilinir. İsim saymaya kalksam çok isim sayabilirim. Tekrardan toparlanmaları güzel bir haber oldu. Hayırlısı olsun.” ifadelerini kullandı.

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