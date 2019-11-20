Altay: Ümit vermiyoruz

Necati KÜLAHLILAR

Gönyeli teknik direktörü Turan Altay, ligde zor günler geçiren takımın durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Takım kadrosunun yetersizliğini belirten Turan Altay’ın açıklamaları şöyle:

“Gönyeli olarak sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Devrenin tamamlanması için önümüzde 5 haftamız daha var.

Takım olarak ümit vermiyoruz. Hücum varyasyonu yapacak bir kadromuz da yoktur. Devre arasında yönetim ile oturup durumu değerlendireceğiz.

Yönetimsel bir sıkıntımız yoktur. Ekonomik olarak da iyi durumdayız. Devre arasında yapabildiğimiz kadar transfer yapmak istiyoruz.”