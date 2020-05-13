Altay: Süper Lig cazibe merkezi olmalıdır

Turan Altay, “Futbolumuzu geliştirmek için Süper Ligden başlanması gerektiğini düşünürüm. Süper Lig zirveyse, alttakiler de o zirveye yükselmek için bir mücadele ortaya koymalıdırlar. Süper Lig cazibe merkezi olmalıdır.” açıklamasını yaptı

Ülkemizin en önemli teknik direktörlerinden Turan Altay,Yenicami kulübü tarafından Osman Dinler moderatörlüğünde düzenlediği canlı yayında açıklama yaptı.

Turan Altay’ın açıklamaları şöyle:

“COVID 19 salgını ve COVID 19’un neden olacağı ekonomik sorun, tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizin de karşı karşıya kaldığı 2 sorundur.

İşin başı ekonomidir. İnsanlar bu ortamda futbola para ayrılmasına sıcak bakmazlar. Futbolun ileriye taşınması ve kulüplerimizin ayakta kalması için devlet desteği önemlidir. Çünkü kulüplerin gelir sağlayacak kaynakları kısıtlıdır.

Sponsorluk yasası, şirketlerin devlete verecekleri vergi miktarından, bir miktarını kulüplere aktarmasıdır. Bu nedenle de bu dönemde hiçbir hükümet bunu kabul etmez.

Herkes futbolumuzu geliştirmek için nereden başlamamız gerektiğine karar vermeliyiz. Birçok kesim alt yapılardan çalışmalara başlanması gerektiğini söyler. Ben ise Süper Ligden başlanması gerektiğini düşünürüm. Süper Lig zirveyse, alttakiler de o zirveye yükselmek için bir mücadele ortaya koymalıdırlar. Süper Lig cazibe merkezi olmalıdır.

Futbolun yayılması ve yaygınlaştırılması için yayıncılık da çok önemlidir. Eğer biz evde kaliteli bir yayınla, yayınlanan Yenicami – Çetinkaya maçı izleyebilirsek, ertesi hafta başka maçı tribünde izlemeye gideriz. Daha çok kamera ile maçlar çekilmesi programcılara katkı koyacağı gibi Disiplin Kurulunun alacağı kararların da daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.”