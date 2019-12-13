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Altay'ın yeni yıldızı Dennis

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Altay'ın yeni yıldızı Dennis

Futbolumuzda futbolcu ve teknik adam olarak kazandığı ve kazandırdığı şampiyonluklarla bilinen Turan Altay, futbolumuza kazandırdığı futbolcularla da dikkat çekiyor.

Turan Altay'ın, K-PET Süper Ligde forma şansı verdiği Dennis Faik Korgan, yaşına rağmen sergilediği performansla dikkatleri çekmeye başladı. Turan Altay, liseden öğrencisi olan Dennis Faik Korgan'ı okul takımının yanı sıra Gönyeli'de de oynatıyor.

Henüz 15 yaşında olan 2004 doğumlu Dennis Faik Korgan, son olarak Hamitköy maçında da 60. dakikada oyuna girdi.

Dennis Faik Korgan, zayıf fiziğine rağmen Hamitköy karşısında orta sahadaki etkili oyunu ve şutları ile beğeni topladı.

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