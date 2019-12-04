Altay: Çaresiziz

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde sıkıntılı günler geçiren Gönyeli’nin teknik direktörü Turan Altay, takımının durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Turan Altay’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Gönyeli olarak ligde maç kazanabilmemiz için her maç en az 3 veya 4 gol atmamız gerekmektedir.

Bunu yapacak kadro yapımız ise maalesef yoktur. Bu nedenle de bir an önce devre arasının gelmesini bekliyoruz. Çünkü şu anda çaresiziz.

Kadro içerisinde yapabileceğimiz müdahaleler sınırlıdır. Ara transferde en az 3 yerli futbolcu transferi yapmalıyız. Yabancı futbolcularımız konusunda da değerlendirme yapacağız.”