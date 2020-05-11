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"Alt yapıyı geliştirmek gerekir"

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Rıfat Berkel, “Kalan 8 maçı en iyi şekilde tamamlayıp ve Süper Lige yükseleceğimize inanıyoruz. Süper Lige yükselmek ekstra külfet olacak. Bu külfeti en aza indirmek alt yapıyı geliştirmek gerekir.” açıklamasını yaptı

"Alt yapıyı geliştirmek gerekir"

Larnaka Gençler Birliği kulüp başkanı Rıfat Berkel kulübün genel yapısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rıfat Berkel'in açıklamaları şöyle:

"Larnaka Gençler Birliği olarak kalan 8 maçı en iyi şekilde tamamlayıp ve Süper Lige yükseleceğimize inanıyoruz.

Süper Lige yükselmek ekstra külfet olacak. Bu külfeti en aza indirmek alt yapıyı geliştirmek gerekir. Ama tesis yetersizliği nedeniyle alt yapıya gereken önemi veremiyoruz.

Bölgemizde bulunan otellerden de Acapulco Otel haricinde kulübümüze destek gelmiyor. Bu da kulübümüzün gelişimine engel teşkil eder. Hükümetin de bölgemize desteği yoktur.

Antrenman için yüklü miktarda saha paraları ödedik. Bunları aşmanın yolu da bölgeye bir sentetik saha yapılmasıdır."

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