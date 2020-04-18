"Alt yapıya önem verin"

Göçmenköy U15 Takımı antrenörü Emrah Şehsuvaroğlu, yabancı futbolcularla ilgili açıklamalarda bulunurken, Herkes alt yapıya önem versin. Böylelikle yarışmacı takımların sayısı artar, farklı kulüpler de şampiyon olur.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, K-PET Liglerinin başlama tarihi belirsizliğini koruyor. Başarılı futbolculuk kariyeri sonrasında teknik adamlığa başlayan Göçmenköy U15 Takımı antrenörüEmrah Şehsuvaroğlu, yabancı futbolcularla ilgili açıklamalarda bulundu. Emrah Şehsuvaroğlusosyal medyadaki açıklamasında“Yabancı futbolcu kontenjanınkaldırılması en doğrusudur. Yabancı futbolculardan dolayı futbolun geliştiği de yoktur. Herkes alt yapıya önem versin. Böylelikle yarışmacı takımların sayısı artar. Türk Ocağı,Lefke, Baf Ülkü Yurdu ve Göçmenköy gibi farklı kulüpler de şampiyon olur.” ifadelerini kullandı.