banner411
banner69
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
6 0
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
23 0
 
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
16 0
Bırakabilirsin
Bırakabilirsin
58 0
40 0
"Yabancı futbolcu şart"
205 0
Av.Seyhan İbrahim Yıldırım'dan KKTC Covid-19 mücadelesine destek
Av.Seyhan İbrahim Yıldırım'dan KKTC Covid-19 mücadelesine destek
22 0
banner440

"Alt yapıya önem verin"

banner27

Göçmenköy U15 Takımı antrenörü Emrah Şehsuvaroğlu, yabancı futbolcularla ilgili açıklamalarda bulunurken, Herkes alt yapıya önem versin. Böylelikle yarışmacı takımların sayısı artar, farklı kulüpler de şampiyon olur.” açıklamasını yaptı

"Alt yapıya önem verin"

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, K-PET Liglerinin başlama tarihi belirsizliğini koruyor. 

Başarılı futbolculuk kariyeri sonrasında teknik adamlığa başlayan Göçmenköy U15 Takımı antrenörüEmrah Şehsuvaroğlu, yabancı futbolcularla ilgili açıklamalarda bulundu. Emrah Şehsuvaroğlusosyal medyadaki açıklamasında“Yabancı futbolcu kontenjanınkaldırılması en doğrusudur. Yabancı futbolculardan dolayı futbolun geliştiği de yoktur.

Herkes alt yapıya önem versin. Böylelikle yarışmacı takımların sayısı artar. Türk Ocağı,Lefke, Baf Ülkü Yurdu ve Göçmenköy gibi farklı kulüpler de şampiyon olur.” ifadelerini kullandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.