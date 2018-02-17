Alt yapıda önemli turnuva

Dumlupınar Spor Kulübü, Pazar günü alt yapılara yönelik 3. Geleneksel Bernardo Kupası'nı düzenleyecek

Özhan MONARGALI

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Dumlupınar Spor Kulübü, 18 Şubat 2018 Pazar günü alt yapılara yönelik 3. Geleneksel Bernardo Kupası'nı düzenleyecek.

DAÜ çim sahada saat: 09:00- 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek 3. Geleneksel Bernardo Kupası turnuvası ile ilgili olarak Dumlupınar Spor Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2006, 2007, 2008 ve 2009 doğumlu çocuklardan oluşan Dumlupınar, Dikmen, Değirmenlik, Tuzla, Mormenekşe ve Güvercinlik spor kulüplerinin katılacağı 3. Geleneksel Bernardo Kupası'na herkesi bekliyoruz."