Alt yapı ve tesisler geliştirilmeli

Hüseyin Çıdamlı yabancı futbolcu kontenjanı hakkında açıklamalarda bulunurken, yabancı futbolculara ödenen paraların alt yapıya ve tesislere harcanıp geliştirilmesi gerektiğini vurgulayıp bunun yapılması halinde farklı noktalarda olacağımıza dikkat çekti

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle ekonominin olumsuz etkilenmesi nedeniyle futbolumuzda yabancı futbolcu kontenjanın azaltılması veya kaldırılması gündeme gelmişti.

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün deneyimli futbolcusu ve Hamitköy U15 Takımı antrenörü Hüseyin Çıdamlı da yabancı futbolcu kontenjanı hakkında açıklamalarda bulundu. Hüseyin Çıdamlı’nın sosyal medyada yaptığı açıklama şöyle:

“Bence yabancı futbolcu kontenjanının kesin olarak kaldırılması gerekmektedir. Hatta bunca zamandır yabancılara ödenen paralar alt yapıya ve tesislere harcanmalıydı. Bu yapılsa şimdi çok farklı noktalarda olurduk.

Tanınmamış bir ülkede yabancı futbolcu olsa da bizi hiç bir yer tanımaz. Bunun için alt yapı ve tesis yapımı önemlidir. Alt yapıları olan takımların bu yapılarını geliştirmesi lazımdır. Paralar bunlara harcansın daha faydalı olur diye düşünürüm.”