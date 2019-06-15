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“Alt yapı giderimiz, MTG’ye verdiğimiz önemi gösterir”

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Mağusa Türk Gücü’nde olağan genel kurul sonrasında yeniden başkan seçilen Koral Bozkurt, alt yapı giderleri olan 390 bin TL’nin, Mağusa Türk Gücü’ne verdikleri önemi gösterdiğini açıkladı

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“Alt yapı giderimiz, MTG’ye verdiğimiz önemi gösterir”
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Mağusa Türk Gücü’nde geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen olağan genel kurul sonrasında yeniden başkan seçilen Koral Bozkurt, alt yapı giderleri olan 390 bin TL’nin, Mağusa Türk Gücü’ne verdikleri önemi gösterdiğini açıkladı.

Olağan kurulda söz alan başkan Koral Bozkurt, geçtiğimiz yıl göreve gelirken MTG için söylediği sözleri anımsatarak “Biz göreve geldiğimiz gün şampiyonluk hedefi ile geldik.” dedi. “390 bin gibi alt yapı giderimiz” diyen Bozkurt “Bu meblağ MTG’ye verdiğimiz önemi gösterir” dedi. Yapılanlar daha başlangıç olduğunu belirten Bozkurt,  bu yolda yürümeye başlarken mevcut düzenin ne MTG için ne de diğer kulüpler için sürdürülebilir olmadığının altını çizdiklerini söyledi.

Bu amaç doğrultusunda bazı görüşmeler yapıldığını ve MTG  için yeni bir oluşuma gidilerek  Kalkınma Komitesi’nin kurulduğunu söyleyen Bozkurt, 8 kişiden oluşan Kalkınma Komitesi üyelerini sahneye çağırarak “Daha güçlü bir yönetimle devam etmeliyiz”  mesajını verdi. 

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