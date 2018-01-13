Alsancak yeni kaplanlarını buldu

Süper Lig'in ikinci devresinde başarısını artırmayı hedefleyen Alsancak Yeşilova transferlerine devam ediyor. Yeşilova, bonservisli transferin son gününde Küçük Kaymaklı'dan Çağrı Kıral ile Remzi Betmezoğlu'nu, 250,000 TL karşılığında kadrosuna kattı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.